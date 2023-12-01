Перемирие окончено: Израиль с новой силой ударил по ХАМАСу

Стороны не договорились о продлении перемирия.

Израильская армия официально объявила о возобновлении боевых действий в Секторе Газа после пермирья.

Об этом сообщает Би-би-си.

В кратком заявлении в соцсетях ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении условий оперативной паузы, в боях и обстреле израильской территории.

"Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в Секторе Газа", — говорится в заявлении.

Также сообщается, что Израиль наносит авиаудары и артиллерийские удары по Газе.

Напомним:

Израиль и ХАМАС достигли договоренностей, предусматривающих освобождение заложников и прекращение огня. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари. Режим временного перемирия вступил в силу в 7 часов утра 24 ноября.

Маджед аль-Ансари заявил, что "приоритетом было освобождение женщин и детей". Конечная цель в том, отмечают в катарском МИДе, чтобы пауза в боевых действиях, в конце концов, закончилась длительным перемирием.

ХАМАС согласился освободить около 50 заложников за четыре дня перемирия с Израилем — всех детей и женщин.