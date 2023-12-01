Россияне атаковали Украину БПЛА и ракетами: сколько целей сбито

Враг запустил 25 дронов и две ракеты.

Российские оккупанты 1 декабря атаковали Украину управляемыми ракетами Х-59 и беспилотниками типа Shahed-136/131.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, а затем в Воздушных силах уточнили информацию.

В течение суток 30 ноября российские захватчики устроили авиаудары по Украине, применив 19 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 15 вражеских беспилотников.

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Оккупанты атаковали Украину и 1 декабря. Так, враг запустил две управляемые ракеты Х-59 и 25 беспилотников Shahed-136/131. Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили одну ракету Х-59 и 18 ударных дронов.

В ВС уточнили, что ночную атаку враг устроил из двух направлений: мыс Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – Россия. А управляемыми авиаракетами захватчики атаковали с воздушного пространства оккупированной части Херсонской области.

Основное направление российской атаки – юг и восток Украины. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Статистика о збитых ракетах и дронах 1 декабря / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, в ночь на 1 декабря около 1:00 в ряде областей Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотниками.

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