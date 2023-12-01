Росіяни атакували Україну БПЛА та ракетами: скільки цілей збито

Ворог запустив 25 дронів та дві ракети.

Російські окупанти 1 грудня атакували Україну керованими ракетами Х-59 та безпілотниками типу Shahed-136/131.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, а згодом у Повітряних силах уточнили інформацію.

Протягом доби 30 листопада російські загарбники влаштували авіаудари по Україні, застосувавши 19 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили 15 ворожих безпілотників.

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Окупанти атакували Україну і 1 грудня. Так, ворог запустив дві керовані ракети Х-59 та 25 безпілотників Shahed-136/131. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили одну ракету Х-59 та 18 ударних дронів.

У ПС уточнили, що нічну атаку ворог влаштував із двох напрямків: мис Чауда – окупований Крим , Приморсько-Ахтарськ – Росія. А керованими авіаракетами загарбники атакували з повітряного простору окупованої частини Херсонщини.

Основний напрямок російської атаки – південь та схід України. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Статистика про збиті ракети і дрони 1 грудня / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, в ніч проти 1 грудня близько 1:00 у низці областей України лунала повітряна тривога через загрозу атаки безпілотниками.

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