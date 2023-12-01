У Кропивницькому пролунали вибухи - ЗМІ

Під час чергової повітряної тривоги у ніч проти 1 грудня 2023 року під час повітряної тривоги у Кропивницькому прозвучали вибухи.

Про це інформує Суспільне.

"У Кропивницькому чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога в областях була пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на півдні та сході.

"Є загроза застосування авіаційного озброєння!", - попередили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Наразі в областях - переважно оголошений відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога охопила низку українських областей.

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