В Кропивницком прогремели взрывы — СМИ

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Во время очередной воздушной тревоги в ночь на 1 декабря 2023 года во время воздушной тревоги в Кропивницком прозвучали взрывы.
Об этом сообщает Общественное.
"В Кропивницком слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного. В области объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее воздушная тревога в областях была связана с активностью вражеской тактической авиации на юге и востоке.
"Есть угроза применения авиационного вооружения!", – предупредили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Сейчас в областях – преимущественно объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним, что ранее воздушная тревога охватила ряд украинских областей.
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