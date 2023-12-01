В Кропивницком прогремели взрывы — СМИ

Во время очередной воздушной тревоги в ночь на 1 декабря 2023 года во время воздушной тревоги в Кропивницком прозвучали взрывы.

Об этом сообщает Общественное.

"В Кропивницком слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного. В области объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее воздушная тревога в областях была связана с активностью вражеской тактической авиации на юге и востоке.

"Есть угроза применения авиационного вооружения!", – предупредили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Сейчас в областях – преимущественно объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, что ранее воздушная тревога охватила ряд украинских областей.

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