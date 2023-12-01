ХАМАС отпустил из плена еще шестерых израильских заложников

Обмен заложниками продолжается.
Шестерых заложников освободили вечером в четверг, 30 ноября.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Они отправились, чтобы воссоединиться с семьями
Всего за сутки были освобождены 8 израильских заложников.
Продолжение перемирия остается под вопросом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждает Израиль о масштабах потерь гражданского населения, говорит, что перед возобновлением боевых действий необходимы безопасные зоны.
Ранее США призвали Иран прекратить агрессию в регионе и помощь Путину в войне против Украины.
Напомним, 7 октября ХАМАС начал массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.
В ответ ЦАХАЛ приступил к операции в Секторе Газа. Министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские войска не покинут Сектор Газы до тех пор, пока все заложники не будут возвращены в Израиль.
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