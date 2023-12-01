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ХАМАС отпустил из плена еще шестерых израильских заложников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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81
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ХАМАС отпустил из плена еще шестерых израильских заложников

ХАМАС захватил немало заложников / Фото: The New Yourk Times

Обмен заложниками продолжается.

Шестерых заложников освободили вечером в четверг, 30 ноября.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Они отправились, чтобы воссоединиться с семьями

Всего за сутки были освобождены 8 израильских заложников.

Продолжение перемирия остается под вопросом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждает Израиль о масштабах потерь гражданского населения, говорит, что перед возобновлением боевых действий необходимы безопасные зоны.

Ранее США призвали Иран прекратить агрессию в регионе и помощь Путину в войне против Украины.

Напомним, 7 октября ХАМАС начал массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.

В ответ ЦАХАЛ приступил к операции в Секторе Газа. Министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские войска не покинут Сектор Газы до тех пор, пока все заложники не будут возвращены в Израиль.

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Дата публикации
Просмотры
81
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