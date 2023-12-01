ХАМАС відпустив з полону ще шістьох ізраїльських заручників

Шістьох заручників звільнили ввечері в четвер, 30 листопада.

Про це інформує The Times of Israel.

Вони вирушили, щоб возз’єднатися з родинами

Загалом було за добу звільнено 8 ізраїльських заручників.

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Продовження перемир’я залишається під знаком питання.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попереджає Ізраїль про масштаби втрат серед цивільного населення, каже, що перед поновленням бойових дій необхідні безпечні зони.

Раніше США закликали Іран припинити агресію в регіоні та допомогу Путіну у війні проти України.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС розпочав масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.

У відповідь ЦАХАЛ розпочав операцію в Секторі Гази. Міністр оборони Йоав Ґалант заявив, що ізраїльські війська не покинуть Сектор Гази, доки всі заручники не будуть повернуті до Ізраїлю.

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