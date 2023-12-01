Курс валют на 1 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро стремительно подорожало.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 1 декабря. Стоимость доллара – 36,35 грн – это на 2 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро уменьшился на 23 коп. Злотый свалился на 9 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,35 грн (-2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,72 грн (-23 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9, 13 грн (-9 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 36,85 – 37,35 грн
- "Сбербанк" — 37,25 — 37,70 грн
- "ПУМБ" – 37,25 – 37,85 грн
- "Укрсиббанк" – 37,00 – 37,47 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,60 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн
- "Сбербанк" — 40,55 — 41,05 грн
- "ПУМБ" – 40,50 – 41,20 грн
- "Укрсиббанк" – 40,15 – 41,05 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,15 – 9,60 грн
- "Ощадбанк" – 8,35-9,35 грн
- "ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 37,80 грн. За евро в обменниках покупается 40,45 грн. Продают по 41,55 грн.
Как сообщалось, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита рассказал, как изменятся цены на аренду жилья в Украине в 2024 году.
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