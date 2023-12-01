Перемир'я закінчено: Ізраїль з новою силою вгатив по ХАМАСу

Сторони не домовилися про подовження перемир'я.

Ізраїльська армія офіційно оголосила про відновлення бойових дій у Секторі Газа після пермир'я.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

У короткій заяві в соцмережах ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов оперативної паузи, в боях та обстрілі ізраїльської території.

"Армія оборони Ізраїлю відновила бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Газа", — йдеться у заяві.

Також повідомляється, що Ізраїль завдає авіаудари та артилерійські удари по Газі.

Нагадаємо:

Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей, які передбачають звільнення заручників і припинення вогню. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі. Режим тимчасового перемир'я набув чинності о 7 годині ранку 24 листопада.

Маджед аль-Ансарі заявив, що "пріоритетом було звільнення жінок і дітей". Кінцева мета в тому, зазначають у катарському МЗС, щоб пауза в бойових діях зрештою закінчилася тривалим перемир'ям.

ХАМАС погодився звільнити приблизно 50 заручників за чотири дні перемир'я з Ізраїлем — усіх дітей і жінок.