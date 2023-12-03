Росія запустила по Україні кілька груп ударних БпЛА

Російські загарбники запустили іранські ударні безпілотник по Україні, через що у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

"Увага! Рух БпЛА типу "Shahed" із Херсонської області у напрямку Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

Пізніше військові заявили, що ударні БпЛА рухаються у напрямку Вінниччини.

"Ударні БпЛА в Кіровоградській області рухаються у західному напрямку. Загроза для Вінницької області!" - заявили у Повітряних силах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила безпілотниками по Одеській області.

Крім того, ми раніше інформували, що у дроні Shahed знайшли SIM-карту українського оператора.

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