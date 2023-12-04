"США досі не визначились щодо перемоги України" - експерт

У США не мають чіткого бачення, як довго може тривати війна в Україні ,яку розв'язала Росія.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник в етері марафону.

"На мій погляд, вони не мають чіткого бачення, як виходити з цієї війни, і це дуже серйозна проблема. Чому? Три жахіття геополітики США - повна і кінцева перемога України, вихід на кордони 1991 року, може бути спусковим механізмом для розпаду Російської Федерації. Не можуть американці цього допустити в першу чергу через порожній Сибір. Там колосальні найрізноманітніші ресурси - від нафти, газу і лісу, закінчуючи прісною водою. Прекрасно усвідомлюємо, що ніхто не може дозволити дрейф цього ласого шматка до "монстра" Китаю. Будуть робити все можливе, щоб цього не сталося. Другий головний біль - потенційне розповзання тактичної ядерної зброї. Давайте згадаємо, що нога Пригожина ступала на ядерний склад "Воронеж-45", і ніхто там не чинив опору", - сказав він.

Черник також вказав ще на один важливий момент.

"І це один складний момент - як цього досягти технічно. Як проходити стару лінію розмежування - дуже складне питання. Вони не можуть Авдіївку пройти, а з їхнього боку така сама оборона. Якщо кількість військ зберігається, там все треба засипати десятками тисяч тонн важких авіабомб. А я не уявляю, як В-52 може зайти в наш повітряний простір", - додав він.

Нагадаємо:

Видання Newsweek писало, що від початку великої війни в Україні шириться думка, що США надають Києву достатньо військової допомоги, щоб вижити, але недостатньо, щоб перемогти.

Автори статті зазначають, що таку позицію Вашингтона можна пояснити побоюванням, що стратегічна поразка Кремля в Україні може призвести до хаосу в межах російських кордонів, можливо, до відставки президента Володимира Путіна, жорсткої регіональної боротьби за владу та ризиків, пов'язаних зі зброєю масового знищення.

Водночас генерал Бен Годжес заявив, що президент США Джо Байден ніколи не казав, що США хочуть перемоги України, бо є певна "нерішучість" та "стурбованість", що Росія може посилитися.

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