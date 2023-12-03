Дуа Ліпа розійшлася зі старшим на 14 років відомим бойфрендом – ЗМІ

Відома британська співачка Дуа Ліпа розійшлася з бойфрендом, французьким режисером Роменом Гаврасом.

Про розрив пари повідомило видання The Sun, посилаючись на власні джерела, близькі до оточення колишніх закоханих. Інсайдер переконує, що саме виконавиця стала ініціатором розриву. Причиною цього стало нібито те, що артистка хоче повністю зануритися в роботу, а стосунки їй заважають.

Дуа Ліпа і Ромен Гаврас / Фото: Getty Images

"Дуа та Ромен розійшлися після літа кохання. Коли справа доходить до її кар’єри, вона горить. Пара припинила стосунки до того, як вони зіпсувалися", - переконує інсайдер.

Закохані нібито розійшлися минулого місяця.

Дуа Ліпа і Ромен Гаврас / Фото: Getty Images

Зазначимо, про стосунки Дуа Ліпи зі старшим на 14 років Роменом Гаврасом стало відомо у березні, коли пару заскочили папараці. Вже у травні співачка та режисер офіційно підтвердили роман. Закохані разом відвідали Каннський кінофестиваль, де залюбки обіймалися, цілувалися та трималися за руки. Однак їхній роман виявився короткотривалим.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Антоніна Хижняк повідомила про розрив з бойфрендом. Артистка пояснила причину такого рішення.

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