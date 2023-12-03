Тіна Кароль посвітила оголеним бюстом на камеру і кумедно чхнула

Артистка поділилася з фанами фото з нової фотосесії.
Українська співачка Тіна Кароль заінтригувала шанувальників кадром з прийдешньої фотосесії.
У сторіз своєї сторінки в Instagram зірка розмістила спокусливий знімок, на якому зображена у атласній комбінації кольору топленого молока. Комбінація складається з майки і спідниці, яка підкреслила апетитні форми Тіни.
Майку ж Кароль грайливо задерла догори, таким чином дещо оголивши бюст. У другому сторіз виконавиця показала, як писала відео, вірогідніше, для свого TikTok.
Коли почався запис ролика, Тіна поправила волосся і хотіла почати співати, як раптом чхнула. Ця ситуація розсмішила й операторку, яка знімала відео, й саму Тіну Кароль, яка мило засміялася у кадрі.
Своєю чергою шанувальники зазначили, що їм дуже подобається бачити Тіну такою справжньою і невимушеною.
Нагадаємо, тим часом Тіна Кароль продовжує тішити шанувальників українськомовним перекладом своїх хітів російською. Зокрема, нещодавно друге життя отримали ще дві композиції зірки, а саме "Полюс притяжения" та "Жизнь продолжается".
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