Тіна Кароль посвітила оголеним бюстом на камеру і кумедно чхнула

Артистка поділилася з фанами фото з нової фотосесії.

Українська співачка Тіна Кароль заінтригувала шанувальників кадром з прийдешньої фотосесії.

У сторіз своєї сторінки в Instagram зірка розмістила спокусливий знімок, на якому зображена у атласній комбінації кольору топленого молока. Комбінація складається з майки і спідниці, яка підкреслила апетитні форми Тіни.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Майку ж Кароль грайливо задерла догори, таким чином дещо оголивши бюст. У другому сторіз виконавиця показала, як писала відео, вірогідніше, для свого TikTok.

Коли почався запис ролика, Тіна поправила волосся і хотіла почати співати, як раптом чхнула. Ця ситуація розсмішила й операторку, яка знімала відео, й саму Тіну Кароль, яка мило засміялася у кадрі.

Мила Тіна Кароль випадково чхнула під час запису відео і насмішила фанів

Своєю чергою шанувальники зазначили, що їм дуже подобається бачити Тіну такою справжньою і невимушеною.

Нагадаємо, тим часом Тіна Кароль продовжує тішити шанувальників українськомовним перекладом своїх хітів російською. Зокрема, нещодавно друге життя отримали ще дві композиції зірки, а саме "Полюс притяжения" та "Жизнь продолжается".

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