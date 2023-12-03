Столтенберг попередив про трагедію в Україні, якщо війну виграє Путін

У НАТО підтвердили, що зараз в Україні йде війна на виснаження.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників надалі підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю ARD, передає DW.

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"Потрібно розуміти, що в разі перемоги президента Путіна на Україну очікує трагедія. Але й для нас це буде небезпечно. Тож це в наших власних інтересах, щоб Україна вистояла", - попередив генсек НАТО.

Він наголосив, що підтримка України - в інтересах самого оборонного альянсу.

"Ми також повинні бути готові до поганих новин. Перебіг війн - це не сталий, а змінний процес. Ми мусимо підтримувати Україну і в добрі, і в погані часи. Нинішня війна - війна на виснаження, це битва за ефективність, битва за логістику", - пояснив він.

Столтенберг вказав на нагальну потребу збільшення випуску боєприпасів і озброєнь в країнах Європи. На тлі цього Столтенберг розкритикував інтереси власних країн в європейській політиці озброєнь.

"Ми не в змозі співпрацювати разом так тісно, як повинні", - сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку військову допомогу обіцяли союзники та що отримає Україна.

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