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Франція збільшить постачання боєприпасів до України

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Олена КапнікОлена Капнік
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Франція збільшить постачання боєприпасів до України

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Франція докладає всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні.

Франція наступного року збільшить постачання боєприпасів до України. Париж надалі надаватиме військову допомогу Україні.

Про це повідомив голова Фонду підтримки України Жан-Франсуа Док під час зустрічі української та французької делегацій.

"Франція докладає всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів", - заявив Жан-Франсуа Док.

Україна вже отримала кошти на додаткову закупівлю САУ "Цезар". Крім того, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк наголосив на важливості збільшити кількість гармат.

Під час зустрічі сторони розглянули можливість посилення співпраці в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між Україною та Францією.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон звернувся до лідера Китаю з проханням щодо України. Він наголосив на незмінній підтримці України Францією та закликав китайську владу підтримувати діалог з Києвом.

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Дата публікації
Перегляди
211
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