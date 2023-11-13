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Велика Британія надала ЗСУ екіпірування на зиму: цифри від Міноборони

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Велика Британія надала ЗСУ екіпірування на зиму: цифри від Міноборони

Бронежилети та каски / Ілюстративне фото / Фото: Юрій Бірюков / Facebook

Підтримка країни є дуже важливою для нас.

Велика Британія передала Україні чергову партію екіпірування для зимового періоду. Зокрема, нашим бійцям надано 82 тисяч касок.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії.

"Для підтримки Збройних Сил України в зимові місяці ми надали різний одяг та екіпірування першої необхідності", – наголосили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, новим очільником МЗС Великої Британії став Девід Кемерон. Він пообіцяв допомогти впоратися із викликами, такими як війна в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
400
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