Великобритания предоставила ВСУ экипировку на зиму: цифры от Минобороны

Поддержка страны очень важна для нас.

Великобритания передала Украине очередную партию экипировки для зимнего периода. В частности, нашим бойцам предоставлено 82 тысячи касок.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании.

"Для поддержки Вооруженных Сил Украины в зимние месяцы мы предоставили разную одежду и экипировку первой необходимости", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, новым главой МИД Великобритании стал Дэвид Кэмерон. Он пообещал помочь справиться с вызовами, такими, как война в Украине.

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