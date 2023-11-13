Великобритания предоставила ВСУ экипировку на зиму: цифры от Минобороны

Поддержка страны очень важна для нас.
Великобритания передала Украине очередную партию экипировки для зимнего периода. В частности, нашим бойцам предоставлено 82 тысячи касок.
Об этом сообщило Минобороны Великобритании.
"Для поддержки Вооруженных Сил Украины в зимние месяцы мы предоставили разную одежду и экипировку первой необходимости", — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Напомним, новым главой МИД Великобритании стал Дэвид Кэмерон. Он пообещал помочь справиться с вызовами, такими, как война в Украине.
Читайте также: