Favbet Foundation передал ВСУ на фронт еще 2 автомобиля

ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины полноприводный пикап Ford Ranger, сообщили представители фонда.

Внедорожник сразу отправлен выполнять задачи на наиболее горячие направления на востоке Украины.

Также на днях фонд передал бойцам ВСУ микроавтобус Volkswagen Transporter. Автомобиль уже доставлен в Донецкую область, где он работает в составе стрелецкого батальона в районе Константиновки.

Напомним, всего с начала большой войны ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже более 240 автомобилей.

В частности, ударные роты «Армии дронов» получили при содействии фонда 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.