Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт ще два авто

ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України повнопривідний пікап Ford Ranger, повідомили представники фонду.

Позашляховик одразу відправлено виконувати завдання на найбільш гарячі напрямки на сході України.

Також днями фонд передав бійцям ЗСУ мікроавтобус Volkswagen Transporter. Це авто вже доставлено в Донецьку область, де воно працює в складі стрілецького батальйону в районі Костянтинівки.

Нагадаємо, всього від початку великої війни ЗСУ та інші Сили оборони отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation уже понад 240 авто.

Зокрема, ударні роти «Армії дронів» отримали за сприяння фонду 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek.

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.