Девід Кемерон очолив МЗС Великої Британії: яка позиція політика щодо України

Експрем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон повернувся до уряду країни. Цього разу він очолив Міністерство закордонних справ.

Про це повідомляє The New York Times.

У виданні зазначають, що призначення Кемерона є екстраординарним поворотом для колишнього прем'єр-міністра, якого найбільше пам'ятають за організацію референдуму 2016 року. Як відомо, він призвів до виходу Британії з Європейського Союзу. Сам Кемерон виступав за те, щоб Велика Британія залишилася у складі блоку, і коли з невеликою перевагою було проголосовано за вихід країни, він подав у відставку.

Позиція щодо України

Новий очільник МЗС пообіцяв допомогти уряду Ріші Сунак впоратися з різними викликами, пише The Telegraph, зокрема – війною в Україні.

"Ми зіткнулися з величезним набором міжнародних проблем, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході. В цей час глибоких глобальних змін для цієї країни рідко коли було важливіше підтримати наших союзників, зміцнити наше партнерство і зробити так, щоб наш голос був почутий", – наголосив посадовець.

Кемерон також визнав, що перебував поза політикою останніми роками, але висловив сподівання, що це не завадить йому досягти поставленої мети.

"Я надіюся, що мій досвід – як лідер консерваторів протягом одинадцяти років та прем'єр-міністра протягом шести років – допоможе допомогти прем'єр-міністру вирішити ці життєво важливі проблеми", – підсумував Девід Кемерон.

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Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане ведучим британського телеканалу GB News. Він позиціонує себе як платформу, що представляє альтернативний погляд на події.

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