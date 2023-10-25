Важлива віха: парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українців

Це важливий крок на шляху до відновлення справедливості.

Парламент Уельсу, що у Великій Британії, визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Це дозволить привернути увагу суспільства до невинних жертв.

Про це заявило посольство України у Великій Британії.

"Ми вдячні парламенту Уельсу за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом, вчиненим проти українців. Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та приверненні уваги до мільйонів невинних жертв!", – зауважили у посольстві.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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