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Важлива віха: парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українців

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Важлива віха: парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українців

Гравюри, присвячені Голодомору

Це важливий крок на шляху до відновлення справедливості.

Парламент Уельсу, що у Великій Британії, визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Це дозволить привернути увагу суспільства до невинних жертв. 

Про це заявило посольство України у Великій Британії. 

"Ми вдячні парламенту Уельсу  за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом, вчиненим проти українців. Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та приверненні уваги до мільйонів невинних жертв!", – зауважили у посольстві.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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Дата публікації
Перегляди
783
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