Важная веха: парламент Уэльса признал Голодомор геноцидом украинцев

Это важный шаг на пути восстановления справедливости.

Парламент Уэльса в Великобритании признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Это позволит привлечь внимание общества к невинным жертвам.

Об этом заявило посольство Украины в Великобритании.

"Мы благодарны парламенту Уэльса за признание Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом, совершенном против украинцев. Это важная веха в восстановлении исторической справедливости и привлечении внимания к миллионам невинных жертв!", – отметили в посольстве.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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