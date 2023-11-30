Надзвичайники попередили українців про сходження лавин в горах

30 листопада та 1 грудня на Закарпатті та Івано-Франківщині зберігається сніголавинна небезпека.

У високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека. Надзвичайники попереджають про третій рівень загрози.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Як зазначається, 30 листопада та 1 грудня на високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається сніголавинна небезпека. Така сама погода прогнозується і на перший день зими на високогір'ї Iвано-Франкiвської області.

Рятувальники попереджають про третій рівень небезпеки та закликають берегти себе.

Нагадаємо, що на Закарпатті чоловік спочатку ухилився від мобілізації, але потім передумав.