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Російські обстріли пошкодили ТЕЦ на півдні України: які наслідки

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Російські обстріли пошкодили ТЕЦ на півдні України: які наслідки

Південна ТЕЦ / Ілюстративне фото "Вікіпедія"

Можливості для електропостачання обмежені.

Внаслідок російських артилерійських обстрілів у ніч проти 30 листопада на півдні України була пошкоджена теплоелектроцентраль.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Вночі артилерійськими обстрілами була пошкоджена теплоелектроцентраль (ТЕЦ) в південному регіоні. Є руйнування будівель та обладнання", – вказано в заяві компанії.

Зазначається, що теплопостачання споживачів не припинялось. Однак можливості для електропостачання обмежені. У роботу включився блок на одній з теплових електростанцій.

За даними "Укренерго", поки що виробленої в країні електроенергії достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів.

До слова, на ранок через негоду без електроенергії в Україні залишався 191 населений пункт. Українців попередили про можливий дефіцит електроенергії у вечірні години і закликали ощадливо нею користуватися.

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Дата публікації
Перегляди
690
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