Як минула ніч в Україні: чергова атака "Шахедів" та цілодобові обстріли Херсонщини

Російські окупанти продовжують атакувати Україну прицільно завдаючи ударів по мирному населенню та цивільних об'єктах.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: під час чергової ворожої атаки ударними БпЛА працювали сили ППО. Внаслідок їх збиття, уламки впали в Шепетівському районі на території колишнього заводу. Травмованих немає. Пожежа відсутня. Пошкодження встановлюються.

Чернігівщина: за добу — 2 обстріли (11 вибухів). Ворог із мінометів стріляв по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Свеська громади.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення продуктового магазину.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів.

Запорізька область: ворог завдав 100 ударів по 16 містах та селах області.

Росіяни здійснили 90 БПЛА-атак по Новодарівці, Залізничному, Роботиному й Малій Токмачці та обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку.

Дніпропетровщина: близько опівночі захисники з ПвК "Схід" знищили на Дніпропетровщині 3 ворожі безпілотники. Всі "Шахеди" збили над Нікопольщиною.

Район окупанти атакували й важкою артилерією. Обстріляли Марганецьку громаду. Без жертв.

Вчора вдень ворог атакував Нікополь трьома дронами-камікадзе. Пошкодив приватний будинок.

Марганецьку громаду ворог обстріляв з важкої артилерії. Випустив десять снарядів.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 16 населених пунктів. На Куп’янському напрямку противник здійснив штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, де Сили оборони України відбили 7 разів.

Луганщина: вчора наші захисники відбили у Серебрянському лісництві декілька штурмів. Окупанти також намагалися прорвати українську оборону поблизу Стельмахівки на Сватівщині. Під мінометний та артилерійський вогонь потрапили Невське та Білогорівка.

За добу противник здійснив 132 обстріли (549 снарядів).

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби — 11 населених пунктів.

Пошкоджено 17 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирні), школа-інтернат, "Будинок вчителя", 2 цехи та адмінбудівля заводу, 10 гаражів, адмінбудівля суду, адмінбудівля Покровського РУП, 21 службовий автомобіль, цивільний автомобіль, будинок культури, дитсадок.

На Донеччині за добу: 10 поранених.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійські удари по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вночі ворог завдавав артилерійські удари по м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Одещина: вночі російські терористи атакували регіон ударними безпілотниками.

Пʼять "Шахедів" знищили наші сили ППО.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, люди не постраждали.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 107 обстрілів (656 снарядів), з них по м. Херсон — 6 обстрілів (23 снаряди).

Росіяни поцілили у райони 25 населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад у Херсоні, медичну установу та дошкільний навчальний заклад у Херсонському районі.

Вчора вдень у передмісті Херсона під російський обстріл потрапила працівниця "швидкої". Бригада медиків їхала на виклик до Кіндійки, де росіяни вбили літнього чоловіка.

У момент, коли вони прибули на місце, ворог повторно вдарив по населеному пункту.

53-річна фельдшерка дістала контузію та вибухову травму. ЇЇ дороавили до лікарні.

Сьогодні близько опівночі внаслідок ворожого артилерійського обстрілу с. Дар‘ївка поранень зазнали чотири людини. Пошкоджено 10 будинків, лікарня, дитячий садок.

Всього за добу по області: одна людина загинула, 5 — дістали поранення.

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