Окупанти вдарили безпілотниками по Одещині: що відомо про влучання

Вночі 30 листопада російські війська атакували Одеську область безпілотниками Shahed. Українська протиповітряна оборона знищила п'ять БпЛА. Втім, є влучання.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Пʼять "Шахедів" знищили наші сили ППО", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

За словами очільника ОВА, внаслідок "прильоту" пошкоджено будівлю, що не використовувалася. На місці влучання виникло займання. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Люди не постраждали, наголосив Кіпер.

Нагадаємо, вночі 30 листопада російська армія здійснила на Україну атаку дронів та ракет С-300. Окупанти випустили 20 БпЛА. ППО збила 14 російських безпілотників.

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