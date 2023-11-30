"Пріоритетна мішень": як ЗСУ полюють на російські установки РЕБ

Розвідники виявляють електронні сигнали, що надходять від усіх видів російського озброєння.

Засоби радіоелектронної боротьби, за допомогою яких росіяни намагаються прослуховувати чи глушити переговори ЗСУ, збивати з курсу високоточну західну зброю і дрони, стали однією з пріоритетних цілей української армії. І ЗСУ стають дедалі успішнішими в цій боротьбі.

Про це пише CNN.

Журналісти зазначають, що у Мережі більшає відео знищення російських установок "Поле-21", які окупанти розміщують на дахах будівель, аби заглушити GPS-сигнал для ракет. Це пріоритетна мішень для українських операторів дронів.

"Розуміючи важливість цього виду зброї, росіяни звітують, що наростили виробництво нових установок РЕБ у рази. Тимчасом ЗСУ змінюють сам підхід до радіоелектронної боротьби, орієнтуючись не на кількість, а на точність своїх установок", - пише видання.

Наприклад, Україна працює над системами дистанційного керування РЕБ, щоб ті заважали роботі лише російської зброї ― натомість російські пристрої наразі створюють електронні перешкоди для всіх, зокрема й для своїх військ.

Загалом, повідомляє CNN із посиланням на західних аналітиків, російсько-українська війна дала зрозуміти, наскільки важливим компонентом протистояння стає радіоелектронна боротьба. Тому західні виробники зброї активно працюють над тим, щоб їхня продукція була якомога менш вразливою, і теж активно розробляють нові види установок РЕБ.

Що таке РЕБ: особливості та призначення

Радіоелектронна боротьба – це різновид збройної боротьби, який здійснює радіоперешкоди для радіоелектронних засобів розвідки, систем зв’язку та керування ворога для ускладнення його роботи і передання даних. РЕБ є видом бойового забезпечення.

Тобто РЕБ – сукупність узгоджених дій військових сил щодо захисту власних РЕЗ і систем керування військами та зброєю від застосованої противником радіоелектронної розвідки та ведення контррадіоелектронної протидії.

А також допомагає здобувати інформацію про місцеперебування радіоелектронних засобів (РЕЗ), систем управління військами та зброї противника.

Основна мета РЕБ: дезорганізація управління військами ворога, зниження ефективності його радіоелектронної розвідки й використання зброї та бойової техніки, а також забезпечення стійкості роботи власних систем і засобів керування військами.

Які засоби РЕБ має РФ

За словами експерта Олександра Коваленка, РФ має кілька типів комплексів РЕБ. Наприклад, це автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель". Також РФ часто використовує комплекс радіоелектронних перешкод та придушення РБ-301Б "Борисоглєбськ-2". Також ворог часто використовує доволі цікавий комплекс РБ-341В "Леєр-3".

Крім цього, росіяни мають комплекс "Красуха-2". Це російська система радіоелектронної протидії, призначена для протидії повітряним розвідувальним системам.

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