12 продуктів та звичок, які провокують голод та підвищують апетит: з ними ви не схуднете

Що найбільше викликає апетит? У списку не лише багато несподіваних продуктів, а також є рекомендації для тих, хто хоче схуднути.

Якщо ви маєте намір схуднути, то вам слід уникати цих продуктів та звичок.

Як це не дивно, але один із найпопулярніших фруктів – яблуко провокує апетит. Хоча багато хто помилково їдять яблука на перекус. Безперечно, вони дуже корисні для організму, варто також врахувати, що в них багато цукру.

Жуйка не належить до харчових продукти, але після її використання з'являється сильне відчуття голоду. Жуючи її, ми обманюємо свій організм. Оскільки активно працюють слинні залози, організм плутається і чекає їжу, а вона не поступає.

Соуси та заправки також є сильними збудниками апетиту. Майонез, який всі так полюбляють містить в собі багато Е-наповнювачів і різних спецій, є потужними підсилювачам смаку. А ще в нім знаходиться величезна кількість жирів. До цієї ж категорії належать кетчуп, гірчиця, а також соєвий соус.

Алкоголь провокує багато їсти через те, що швидко підіймається рівень цукру в крові. Крім того, виводиться велика кількість рідини з тканин, міцні спиртні напої без вмісту цукру, зневоднюють організм. . Не даремно усі дієтологи настійно рекомендують відмовитися від спиртного при дієтах.

Хоча заведено вважати, що на сніданок потрібно вживати пластівці та мюслі, проте тим, хто хоче схуднути, цього не варто робити. Зазвичай зерна для цих продуктів використовую очищені, які призводять до стрибка глюкози, тобто і до голоду. Ті ж саме стосується і батончиків з мюслями, які часто вживають як перекушування.

Соки. Пакетовані фруктові соки містять дуже багато цукру та не має необхідної клітковини. По суті магазинні соки — це рідкий цукор, який підвищує рівень глюкози.

Хлібобулочні вироби. такі як булочки, круасани, печиво тощо, теж не можуть вгамувати голод надовго. Усі злаки мають досить високий глікемічний індекс, що також підвищує цукор в крові, а значить і апетит..

Зараз в моді та вважаються корисними знежирені йогурти. Але у них дуже мало жирів або вуглеводів, тому вони не допоможуть надовго забути про голод. Знову ж таки вони містять цукор або в чистому вигляді, або у вигляді ароматизатора та начинки з фруктів. Крім того, як і інші кисломолочні продукти вони провокують відчуття голоду.

Газовані напої також містять велику кількість цукру та провокують виділення інсуліну. Після їх вживання організм "вимагатиме" випити ще більше напою, а також добре його заїсти.

Приправи та прянощі посилюють смак страв, через це ми їмо значно більше. Намагайтеся додавати менше приправ в їжу.

Лимон та цитрусові. Дієтологи рекомендують випивати натще воду з лимоном або ж цитрусові дієти. Але ці продукти посилюють апетит.