Син відомої ведучої родом з Донеччини пішов на війну вбивати українців

Син російської телеведучої-путіністки, уродженки Донбасу Тутти Ларсен, 18-річний Лука вирушив на повномасштабну війну вбивати українців.

Про це Ларсен розповіла у себе в Telegram. Відповідаючи на запитання юзерів, які подальші плани у Луки після школи, куди планує вступати і чим займатися, путіністка з гордістю заявила, що хлопця після школи забрали на строкову службу.

"Ви запитували, як у Луки справи, куди після школи, які плани. Тепер можу доповісти. Сьогодні відбув у місце проходження строкової служби у збройних силах Російської Федерації", – повідомила Ларсен.

Син Тутти Ларсен Лука / Фото: t.me/tuttatut

Вона також заявила, що рішення йти на війну син прийняв самостійно і жорстко його відстоював:

"Ні, ми прийняли не одразу, але, коли зрозуміли, що все серйозно, підтримали. Так, я вважаю, що це гідне рішення і пишаюся своїм сином", - сказала Ларсен.

Тутта Ларсен з сином Лукою

Нагадаємо, що Тутта Ларсен родом з Донецької області. Дитинство та юність провела в Макіївці, де здобула середню освіту. Потім переїхала до Москви, де закінчила університет. Цього року дала інтерв'ю, де захлинаючись розповідала про те, як захоплюється російськими "воєнкорами".

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