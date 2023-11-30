Відомий український співак освідчився своїй дівчині

Відомий український співак, виконавець хітів "Провела екскурсію", "Відриваючись" Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, вирішив розпрощатися з холостяцьким життям.

Як хітмейкер повідомив у соцмережах, він освідчився своїй коханій, відомій блогерці Сімбочці. Обраницю Ілля покликав заміж ще у липні цього року у своєму рідному місті Канів.

Тоді Парфенюк і Сімбочка гуляли вечірнім містом, як раптом він став на одне коліно та запропонував Сімбочці стати його дружиною. Цікаво, що обручка у артиста була не справжньою. Замість неї співак презентував коханій кільце від ключів. Втім, щаслива блогерка практично одразу відповіла коханому "так".

Parfeniuk і Сімбочка

Попри те, що минуло півроку після освідчення, пара розповіла про нього лише зараз, бо, як раніше в одному з відео ділилася Сімбочка, вона дуже боїться хейту, тому відтягувала цю новину.

Parfeniuk і Сімбочка

Нагадаємо, тим часом інша знаменита пара – співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин шокували, що розлучаються через рік після весілля. Волошин пояснив, хто став ініціатором розлучення і який стосунок до цього має його батько.

Читайте також: