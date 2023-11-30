Відомий український співак освідчився своїй дівчині

Parfeniuk покликав заміж блогерку Сімбочку.
Відомий український співак, виконавець хітів "Провела екскурсію", "Відриваючись" Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, вирішив розпрощатися з холостяцьким життям.
Як хітмейкер повідомив у соцмережах, він освідчився своїй коханій, відомій блогерці Сімбочці. Обраницю Ілля покликав заміж ще у липні цього року у своєму рідному місті Канів.
Тоді Парфенюк і Сімбочка гуляли вечірнім містом, як раптом він став на одне коліно та запропонував Сімбочці стати його дружиною. Цікаво, що обручка у артиста була не справжньою. Замість неї співак презентував коханій кільце від ключів. Втім, щаслива блогерка практично одразу відповіла коханому "так".
Попри те, що минуло півроку після освідчення, пара розповіла про нього лише зараз, бо, як раніше в одному з відео ділилася Сімбочка, вона дуже боїться хейту, тому відтягувала цю новину.
Нагадаємо, тим часом інша знаменита пара – співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин шокували, що розлучаються через рік після весілля. Волошин пояснив, хто став ініціатором розлучення і який стосунок до цього має його батько.
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