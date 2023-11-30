Чрезвычайники предупредили украинцев о сходе лавин в горах

30 ноября и 1 декабря в Закарпатье и Ивано-Франковской области сохраняется снеголавинная опасность.

В высокогорье восточной части Закарпатской области и сохраняется значительная снеголавинная опасность. Чрезвычайщики предупреждают о третьем уровне угрозы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

30 ноября и 1 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется снеголавинная опасность. Такая же погода прогнозируется и на первый день зимы на высокогорье Ивано-Франковской области.

Спасатели предупреждают о третьем уровне опасности и призывают беречь себя.

Напомним, что в Закарпатье мужчина сначала уклонился от мобилизации, но затем передумал.