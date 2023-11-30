Франция увеличит поставки боеприпасов в Украину

Франция прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Украине.

Франция в следующем году увеличит поставки боеприпасов в Украину. Париж будет оказывать военную помощь Украине.

Об этом сообщил глава Фонда поддержки Украины Жан-Франсуа Док во время встречи украинской и французской делегаций.

"Франция прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Украине. Наш Фонд поддержки пытается покрыть часть расходов на приобретение некоторых запчастей и вооружения для украинской стороны. Мы понимаем украинские потребности, поэтому в следующем году Франция увеличит поставки боеприпасов", — заявил Жан-Франсуа Док.

Украина уже получила средства на дополнительную закупку САУ "Цезарь". Кроме того, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк отметил важность увеличить количество пушек.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможность усиления сотрудничества в оборонной сфере и налаживания логистического обеспечения между Украиной и Францией.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к лидеру Китая с просьбой по Украине. Он отметил неизменную поддержку Украины Францией и призвал китайские власти поддерживать диалог с Киевом.

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