Финляндия сменит бюджет, чтобы увеличить помощь Украине

Финское правительство предлагает увеличить на почти 96 миллионов евро верхний лимит расходов.

Правительство Финляндии 23 ноября подало предложения по изменениям в бюджете на 2024 год, чтобы увеличить предусмотренные деньги для помощи Украине.

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Об этом информирует " Европейская правда ".

Финское правительство предлагает увеличить почти 96 миллионов евро верхний лимит расходов на нужды обороны на период 2024-2028 годов, чтобы за эти средства покрыть закупку 19 пакета военной помощи для Украины.

После принятия изменений расходы на 2024 г. вырастут на 20,7 миллиона евро.

Кроме того, правительство Финляндии просит увеличить на 25 миллионов евро расходы на инвестиции и кредитование в Украине.

В проекте изменений в бюджет предлагается уполномочить государство предоставить гарантию компенсации убытков для покрытия 80% стоимости инвестиций максимум до 20 миллионов евро.

Также правительство Финляндии просит парламентариев предоставить Министерству труда и экономики полномочия компенсировать кредитные потери по экспортным гарантиям, предоставленным для продвижения экспорта и инвестиций в Украину, на сумму до 50 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Финляндии выставили на площади уничтоженный в Украине российский танк.

Кроме того, мы ранее информировали, что Финляндия стянула войска к границе с РФ.

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