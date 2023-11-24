На Хмельнитчине ПВО уничтожило вражеский БпЛА

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области в районе Староконстантинова силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

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Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

"Минус один благодаря нашим защитникам", — говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердили в местной Областной военной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что по Украине ширится воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

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