На Хмельнитчине ПВО уничтожило вражеский БпЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник у Староконстантинова.
Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области в районе Староконстантинова силы ПВО сбили вражеский беспилотник.
Об этом информируют местные телеграммы-каналы.
"Минус один благодаря нашим защитникам", — говорится в сообщении.
Данную информацию подтвердили в местной Областной военной администрации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Кроме того, мы ранее информировали, что по Украине ширится воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.
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