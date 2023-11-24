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На Хмельнитчине ПВО уничтожило вражеский БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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На Хмельнитчине ПВО уничтожило вражеский БпЛА

Сбит БпЛА Shahed / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник у Староконстантинова.

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области в районе Староконстантинова силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

"Минус один благодаря нашим защитникам", — говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердили в местной Областной военной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что по Украине ширится воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

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Дата публикации
Просмотры
137
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