На Хмельниччині ППО знищила ворожий БпЛА

Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області в районі Старокостянтинова сили ППО збили ворожий безпілотник.

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Про це інформують місцеві телеграм-канали.

"Мінус один дякуючи нашим захисникам", - йдеться у повідомленні.

Також дану інформацію підтвердили у місцевій Обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Крім того, ми раніше інформували, що Україною шириться повітряна тривога через загрозу БпЛА.

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