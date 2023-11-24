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На Хмельниччині ППО знищила ворожий БпЛА

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Хмельниччині ППО знищила ворожий БпЛА

Збитий БпЛА Shahed / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Сили протиповітряної оборони знищили безпілотник біля Старокостянтинова.

Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області в районі Старокостянтинова сили ППО збили ворожий безпілотник.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

"Мінус один дякуючи нашим захисникам", - йдеться у повідомленні.

Також дану інформацію підтвердили у місцевій Обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Крім того, ми раніше інформували, що Україною шириться повітряна тривога через загрозу БпЛА.

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Дата публікації
Перегляди
137
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