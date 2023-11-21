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В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Морвокзал в Одесі / фото ілюстративне / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Олег Кіпер попросив місцевих перебувати в укриттях

В Одесі ввечері 21 листопада було чутно звуки вибухів. Їх місцеві мешканці почули через дві хвилини після оголошення повітряної тривоги.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав містян перебувати в укриттях.

“Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Це важливо”, - наголосив Олег Кіпер.

Водночас в Повітряних силах ЗСУ повідомлялося, що над областю зберігається ракетна небезпека.

Нагадаємо, що в Одесі викрили бізнесмена, який намагався дати хабар військовому командуванню.

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Дата публікації
Перегляди
2358
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