В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Олег Кіпер попросив місцевих перебувати в укриттях
В Одесі ввечері 21 листопада було чутно звуки вибухів. Їх місцеві мешканці почули через дві хвилини після оголошення повітряної тривоги.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав містян перебувати в укриттях.
“Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Це важливо”, - наголосив Олег Кіпер.
Водночас в Повітряних силах ЗСУ повідомлялося, що над областю зберігається ракетна небезпека.
Нагадаємо, що в Одесі викрили бізнесмена, який намагався дати хабар військовому командуванню.
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