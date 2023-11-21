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В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы

Морвокзал в Одессе/фото иллюстративный / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Олег Кипер попросил местных находиться в укрытиях

В Одессе вечером 21 ноября были слышны звуки взрывов. Их местные жители услышали через две минуты после оглашения воздушной тревоги.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал горожан находиться в укрытиях.

“Одесский район, находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги. Это важно”, — подчеркнул Олег Кипер.

В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщалось, что над областью сохраняется ракетная опасность.

Напомним, что в Одессе разоблачили бизнесмена, пытавшегося дать взятку военному командованию.

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Дата публикации
Просмотры
2321
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