В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы

Олег Кипер попросил местных находиться в укрытиях
В Одессе вечером 21 ноября были слышны звуки взрывов. Их местные жители услышали через две минуты после оглашения воздушной тревоги.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал горожан находиться в укрытиях.
“Одесский район, находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги. Это важно”, — подчеркнул Олег Кипер.
В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщалось, что над областью сохраняется ракетная опасность.
Напомним, что в Одессе разоблачили бизнесмена, пытавшегося дать взятку военному командованию.
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