Фінляндія змінить бюджет, щоб збільшити допомогу Україні

Фінський уряд пропонує збільшити на майже 96 мільйонів євро верхній ліміт витрат.

Уряд Фінляндії 23 листопада подав пропозиції щодо змін у бюджеті на 2024 рік, щоб збільшити передбачені гроші для допомоги Україні.

Також читайте Росія намагається розпалити міграційну кризу на кордоні з Фінляндією: до яких методів вдалися

Про це інформує "Європейська правда".

Фінський уряд пропонує збільшити на майже 96 мільйонів євро верхній ліміт витрат на потреби оборони на період 2024-2028 років, щоб за ці кошти покрити закупівлю 19 пакета військової допомоги для України.

Після ухвалення змін видатки на 2024 рік зростуть на 20,7 мільйона євро.

Крім того, уряд Фінляндії просить збільшити на 25 мільйонів євро видатки на інвестиції та кредитування в Україні.

У проєкті змін до бюджету пропонується уповноважити державу надати гарантію компенсації збитків для покриття 80% вартості інвестицій, максимум до 20 мільйонів євро.

Також уряд Фінляндії просить парламентарів надати Міністерству праці та економіки повноваження компенсувати кредитні втрати за експортними гарантіями, наданими для просування експорту та інвестицій в Україну, на суму до 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Фінляндії виставили на площі знищений в Україні російський танк.

Крім того, ми раніше інформували, що Фінляндія стягнула війська до кордону з РФ.

Читайте також: