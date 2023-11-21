Росія гібридно атакує Фінляндію, створюючи штучну міграційну кризу - ISW

Атака може бути аналогічним чином спрямована на дестабілізацію НАТО.

Російська влада застосовує тактику гібридної війни, щоб створити нову міграційну кризу на кордоні з європейськими країнами, зокрема у Фінляндії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Кремлі вирішили на фінсько-російському кордоні повторити тактику, яку Росія та Білорусь використовували у 2021 році на кордоні з Польщею. Це може бути аналогічним чином спрямована на дестабілізацію НАТО.

У 2021 році Кремль використовував сфабриковану міграційну кризу, щоб звинуватити НАТО у нібито агресії проти Білорусі.

У РФ неодноразово заявляли, що прийматимуть будь-які контрзаходи, які вважають за необхідне, для забезпечення власної безпеки.

Експерти впевнені, що створення міграційної кризи у Фінляндії – це один із кроків щодо дестабілізації політичної ситуації в країнах НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія планує закрити всі пункти пропуску на східному кордоні із Росією. Причиною є сприяння російськими прикордонниками перетину нелегалів із третіх країн.

Крім того, ми раніше інформували, що у Фінляндії біля кордону з РФ розпочали зводити тимчасові огорожі поблизу пункту Вартіус. Збройні сили країни надають допомогу прикордонникам.

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