У Нідерландах побили проросійського політика

Це вже не перший напад на лідера партії FVD "Форум за демократію".

У пабі нідерландського міста Гронінген був здійснений напад на проросійського політика Тьєррі Боде під час проведення передвиборчого заходу.

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Про це інформує NOS.

У повідомленні вказується, що це вже не перший напад на лідера партії FVD "Форум за демократію".

Боде разом з іншими кандидатами від партії FVD перебував у пабі, коли нападник вдарив його пляшкою по потилиці. Охоронець політика також зазнав травм обличчя.

Нападника затримали охоронці Боде та передали його поліції, а самого Боде доправили у лікарню, де він був оглянутий хірургом-травматологом.

Повідомляється, що інший передвиборчий захід за участю політика, запланований на сьогоднішній вечір у місті Зволле, довелося скасувати.

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте засудив напад, назвавши його "абсолютно неприйнятним".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди оголосили про додаткову військову допомогу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що влада Нідерландів хоче перевірити російський додаток таксі Yango, який належить компанії Яндекс, щодо передавання даних клієнтів ФСБ.

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