У Міноборони Нідерландів назвали терміни передавання Україні F-16

Терміни передавання літаків також будуть залежати від навчання українських пілотів.

Перша партія винищувачів F-16 від Нідерландів буде передана українським військовим 2024 року.

Про це повідомила очільниця Міноборони країни Кайса Оллонгрен в інтерв'ю MSNBC.

Вона заявила, що наразі військові Нідерландів здійснюють перехід на F-35, саме тому можуть передати українцям винищувачі F-16. Оллонгрен заявила що такі самі процеси відбуваються у Норвегії та Данії.

Міністерка заявила, що терміни передавання літаків також будуть залежати від навчання українських пілотів. Вона зазначила, що курс навчання пілоти будуть проходити від шести до восьми місяців. Оллонгрен заявила, що це набагато менше часу, ніж Нідерланди витрачають на навчання власних льотчиків.

Крім того, міністерства повідомила, що наразі навчальний центр створюють на території Румунії, який буде запущено у максимально стислі терміни.

Вона додала що передавання винищувачів F-16 Україні це не тільки допомога, а також відповідний сигнал Кремлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні не усі з обіцяних винищувачів F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що Стало відомо, коли у США розпочнеться мовна підготовка пілотів, які літатимуть на F-16.

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