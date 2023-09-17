"Процес зрушився з місця": Ігнат про навчання українських пілотів на F-16

Країни-союзники, у яких українські пілоти проходитимуть підготовку на літаках-винищувачах F-16, проводитимуть і мовну підготовку, і безпосередньо навчання пілотів на літаках.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Дуже багато задають питань стосовно де, в якій країні, скільки пілотів, скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо ми зараз так детально відповідати на ці запитання для працівників ЗМІ. Тому просимо за це вибачення і розуміння, тому що не кожна країна хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається у неї на території", - відповів Ігнат.

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За його словами, процес дійсно таки зрушився дуже серйозно з місця.

"Він і не був на місці, але він набув обертів, скажемо так. І льотчики навчаються і проходять підготовку. Я думаю, про це будуть подальші заяви вже від лідерів країн", - резюмував Ігнат.

F-16 для України

Українські пілоти, а також техніки, які навчатимуться в США керуванню та обслуговуванню літаків F-16, вже в вересні розпочнуть займатися мовною підготовкою.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може почати застосовувати винищувачі F-16 уже навесні 2024 року.

Президент Володимир Зеленський очікує, що винищувачі F-16 будуть в Україні вже на початку 2024 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Домовленість про F-16. Все, що потрібно знати про історичну подію

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