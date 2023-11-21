США ввели санкції проти двох "бучанських катів"

У Держдепі заявили, що участь обох до протиправних дій щодо мирного населення підтверджена низкою розслідувань.

Сполучені Штати ввели санкції проти полковника армії РФ Азатбека Омурбекова, а також російського солдата Данила Фролкіна, які вчиняли злочини проти мирного населення під час окупації Київської області.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державного департаменту США.

У повідомленні вказується, що Азатбек Омурбеков командував 64-ю окремою російською мотострілецькою бригадою, коли армія РФ окупувала Бучу. Державний департамент Сполучених Штатів встановив, що солдати цієї бригади вбивали та катували місцевих жителів. Крім того, солдат Данило Фролкін причетний до вбивства беззбройного українця в Андріївці Київської області.

У Держдепі заявили, що участь обох до протиправних дій щодо мирного населення підтверджена низкою розслідувань. Ведені санкції забороняють обом військовим, а також членам їх родин відвідувати США.

"Сполучені Штати мають намір сприяти притягненню до відповідальності за зловживання та звірства Росії щодо народу України. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність і верховенство закону, поки це буде потрібно", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ завершила досудове розслідування стосовно 11 військових РФ, які розстріляли під Києвом мирних мешканців під час окупації Бучі.

Крім того, ми раніше інформували, що екскомандир з "Айдару" Євген Дикий пояснив звірства росіян в Бучі і Маріуполі.

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