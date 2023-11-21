США ввели санкции против двух "бучанских палачей"

В Госдепе заявили, что участие обоих противоправных действий в отношении мирного населения подтверждено рядом расследований.

Соединенные Штаты ввели санкции против полковника армии РФ Азатбека Омурбекова, а также российского солдата Даниила Фролкина, совершавших преступления против мирного населения во время оккупации Киевской области.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США.

В сообщении указывается, что Азатбек Омурбеков командовал 64-й отдельной российской мотострелковой бригадой, когда армия РФ оккупировала Бучу. Государственный департамент Соединенных Штатов установил, что солдаты этой бригады убивали и пытали местных жителей. Кроме того, солдат Даниил Фролкин причастен к убийству безоружного украинца в Андреевке в Киевской области.

В Госдепе заявили, что участие обоих противоправных действий в отношении мирного населения подтверждено рядом расследований. Веденные санкции запрещают обоим военным, а также членам их семей посещать США.

"Соединенные Штаты намерены способствовать привлечению к ответственности за злоупотребления и зверства России по отношению к народу Украины. Мы поддерживаем Украину в ее борьбе за суверенитет, территориальную целостность и верховенство закона, пока это потребуется", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ завершила досудебное расследование в отношении 11 военных РФ, расстрелявших под Киевом мирных жителей во время оккупации Бучи.

Кроме того, мы ранее информировали, что экскомандир из "Айдара" Евгений Дикий объяснил зверства россиян в Буче и Мариуполе.

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