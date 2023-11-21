В Нидерландах избили пророссийского политика

Это уже не первое нападение на лидера партии FVD "Форум за демократию".

В пабе нидерландского города Гронингена было совершено нападение на пророссийского политика Тьерри Боде во время проведения предвыборного мероприятия.

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Об этом информирует NOS.

В сообщении указывается, что это уже не первое нападение на лидера партии FVD "Форум за демократию".

Боде вместе с другими кандидатами от партии FVD находился в пабе, когда нападающий ударил его бутылкой по затылку. Охранник политика также получил травмы лица.

Нападавшего задержали охранники Боде и передали его полиции, а самого Боде доставили в больницу, где он был осмотрен хирургом-травматологом.

Сообщается, что другое предвыборное мероприятие с участием политика, запланированное на сегодняшний вечер в городе Зволле, пришлось отменить.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил нападение, назвав его "совершенно неприемлемым".

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды объявили о дополнительной военной помощи для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что власти Нидерландов хотят проверить российское приложение такси Yango, принадлежащее компании Яндекс, относительно передачи данных клиентов ФСБ.

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