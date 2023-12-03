Столтенберг предупредил о трагедии в Украине, если войну выиграет Путин

В НАТО подтвердили, что сейчас в Украине идет война на истощение.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Такое заявление он сделал в интервью ARD, передает DW.

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"Нужно понимать, что в случае победы президента Путина Украину ожидает трагедия. Но и для нас это будет опасно. Так что это в наших собственных интересах, чтобы Украина выстояла", — предупредил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что поддержка Украины – в интересах самого оборонного альянса.

"Мы также должны быть готовы к плохим новостям. Течение войн — это не устойчивый, а переменный процесс. Мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Нынешняя война — война на истощение, это битва за эффективность, битва за логистику", – объяснил он.

Столтенберг указал на неотложную потребность увеличения выпуска боеприпасов и вооружений в странах Европы. На фоне этого Столтенберг подверг критике интересы собственных стран в европейской политике вооружений.

"Мы не в состоянии сотрудничать вместе так тесно, как должны", – сказал генсек Альянса.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую военную помощь обещали союзники и что получит Украина.

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