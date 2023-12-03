РФ заявила об "оккупации Марьинки": в ВСУ прокомментировали слова врага

Российские оккупанты начали распространять заявления о том, что 150-я Мотострелковая дивизия ВС РФ якобы оккупировала Марьинку.

Как рассказал в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, украинские защитники продолжают героически держать оборону на восточном фронте. Так, за последние сутки военные отбили на Марьинском направлении 11 атак.

"Враг всегда лгал и фантазировал. В этом случае он тоже лжет. Там продолжаются бои. Как в районе Марьинки, так и в районе Новомихайловки", – прокомментировал заявления оккупантов военный ВСУ.

Напомним, 1 декабря ряд российских СМИ начал распространять информацию, что оккупанты якобы полностью захватили Марьинку. Аналитики ISW отметили, что данные геолокации указывают на то, что российские силы контролируют не менее 74% города.

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