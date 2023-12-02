ISW разоблачили очередной фейк россиян об оккупации Марьинки

Российские оккупанты начали распространять в Сети заявления о том, что 150 Мотострелковая дивизия ВС РФ оккупировала Марьинку в Донецкой области.

В Институте изучения войны говорят, что информация не соответствует действительности.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 декабря, показывают, что российские войска продвинулись дальше в западную Марьинку (непосредственно западнее города Донецка).

В ISW отмечают, что данные геолокации указывают на то, что российские силы контролируют не менее 74% Марьинки.

Впрочем, даже те российские блогеры, которые считают сообщения о взятии Марьинки "преждевременными", говорят о 90-95%.

Ранее стало известно, что российские войска стянули резервы под Марьинку Донецкой области, пытаются штурмовать позиции ВСУ, но понесут потери и отходят.

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