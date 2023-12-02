В Днепре произошли взрывы: людей просят находиться в укрытиях

В Днепре утром субботы, 2 декабря, раздались взрывы. Отмечается, что в этот момент воздушная тревога в области не была объявлена.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и медиа.

"В Днепре прогремели два взрыва. В это время воздушная тревога не была объявлена", — пишет "Днепр Областной".

О взрывах в городе также сообщили корреспонденты "Суспільного". Официальных комментариев пока нет.

Уже в 09:30 корреспонденты "Суспільного" сообщили о повторных взрывах в Днепре. В свою очередь, ВС просят жителей находиться в укрытиях.

Следует отметить, что сирены в Днепропетровской области раздались в 09:13. Впрочем, о взрывах в Сети начали сообщать за несколько минут до этого.

Между тем, Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. По состоянию на 09:17, кроме Днепропетровщины, покраснели Полтавская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Кировоградская области.

Напомним, ночью армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили в небе 10 БпЛА и одну Х-59.

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