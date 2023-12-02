"Придерживают": в Воздушных силах предположили, почему РФ не бьет ракетами

В прошлом году оккупанты имели больше ракет.

Запасов ракет в армии РФ мало для массированных ударов по Украине.

Об этом в интервью "ГОРДОНУ" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат, ссылаясь на данные разведки, предположил, что Россия могла накопить до 900 высокоточных ракет.

"Если верить имеющимся у нас данным, то к зиме они подошли с количеством ракет вдвое меньше, чем было в прошлом году. Поэтому придерживают. Они у них хранятся для каких-то других задач... Поверьте, было бы у них достаточно ракет – они били бы каждый день, пока не довели бы нас до блэкаута", – добавил он.

Напомним, украинская разведка считает, что РФ на сегодняшний день имеет около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Оккупантам не удалось восстановить свои ракетные запасы накануне зимы, несмотря на увеличение темпов производства.

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